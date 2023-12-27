Компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно не оподатковується

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Не оподатковується дохід громадянина, отриманий як компенсація за пошкоджене чи знищене нерухоме майно відповідно до Закону України за номером 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України».

Це передбачено підпунктом 165.1.66 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до згаданого закону.

Варто також нагадати, що Законом України від 30 червня 2023 року за номером 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 1 серпня 2023 року, зокрема, внесені зміни до статті 165 ПКУ, а саме: пункт 165.1 доповнено новим підпунктом 165.1.66.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області