Відкрито бюджетний рахунок для сплати одноразового збору платниками Тернопільщини

Державною Казначейською службою України відкрито рахунок за кодом бюджетної класифікації бюджету 11011100 «Податок на доходи, що сплачується громадянами за результатами подання одноразової декларації» для сплати збору платниками Тернопільської області за результатами одноразового (спеціального) добровільного декларування активів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З інформацією про рахунок можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області у рубриці «Бюджетні рахунки» за посиланням https://tr.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Податківці відзначили, що після отримання від платника «звітної»/«нової звітної»/«уточнюючої» декларацій у приватній частині електронного кабінету платнику буде направлено повідомлення щодо реквізитів для сплати сум за відповідною територією із зазначенням згенерованого QR-коду кодом платежу 11011100.

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкриватиметься мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати платежу.

Якщо платником була змінена адреса, відповідно до «нової звітної» або «уточнюючої» декларацій йому буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми збору.

В електронному кабінеті забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника, інформації про бюджетні рахунки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області