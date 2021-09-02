Юридичні наслідки неподання одноразової (спеціальної) декларації

Одноразове (спеціальне) декларування, передбачене підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), є добровільним. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із тим, якщо особа, яка має право на одноразове (спеціальне) декларування не скористується ним (тобто не подасть декларацію), вона буде вважатися такою, що повідомила контрольний орган про те, що станом на 31 серпня 2022 року (дату завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування):

— у власності такої фізичної особи відсутні активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів, та/або

— про те, що склад та обсяг таких активів (тобто активів, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів) у власності такої фізичної особи перебуває в межах, зазначених у пункті 10 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Пунктом 10 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області