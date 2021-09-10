З офіційних доходів сплатили понад 3,2 мільярда гривень

У січні-серпні 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили понад 3,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 630,4 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«З усієї суми надходжень до державного бюджету платники спрямували 807,2 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці поповнилися на 2,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб», — відзначив очільник податкового відомства.

Посадовець також наголосив, що платниками цього податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи, так і фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

«Цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в його надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань служби», — наголосив Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області