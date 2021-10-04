Готівкові кошти можна розмістити на рахунках у різних банках України

Відповідно до пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларант з метою забезпечення виконання положень пункту 9 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ звертається до банку для відкриття спеціального рахунку. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

Так, постановою Правління Національного банку України від 5 серпня 2021 року за номером 83 затверджено Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Відповідно до пункту 3 цього положення спеціальний рахунок — це поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається банком декларанту відповідно до Закону України від 15 червня 2021 року за номером 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування для зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах, банківських металів з фізичною поставкою.

При цьому згідно з пунктом 7 положення банк відкриває спеціальний рахунок декларанту відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року за номером 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 1 квітня 2019 року за номером 56), у порядку, встановленому пунктом 62 розділу V згаданої інструкції для фізичних осіб, та з обов’язковим дотриманням вимог пункту 16 розділу I інструкції.

Відповідно до пункту 8 положення договір, що укладається в письмовій формі між банком і декларантом, має передбачати особливості відкриття, функціонування та закриття спеціального рахунку, які повинні відповідати вимогам Закону за номером 1539.

Таким чином, нормами підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ та згаданого положення не встановлено обмежень щодо відкриття фізичною особою, яка має у власності кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, окремих поточних рахунків зі спеціальним режимом використання у національній валюті та іноземній валюті у різних банках України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області