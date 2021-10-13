Ігор Дорош: «Мистецтво вчить людей думати»

У виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України триває виставка видатного митця, члена НСХУ Ігоря Дороша. В експозиції представлено понад 70 живописних робіт. Ігор Володимирович — учасник численних обласних, зональних, всеукраїнських та міжнародних виставок, дипломант Міжнародної виставки львівського осіннього салону «Високий Замок», ініціатор й засновник творчих проєктів, які мають на меті популяризувати й розвивати сучасне мистецтво. Роботи митця зберігаються у музеях, приватних колекціях не тільки в Україні, а й за кордоном. Цієї зими відомому художникові виповнюється 60 років. Відповідно експозиція, організована в артгалереї (на вул. Гетьмана Сагайдачного, 13), є ювілейною. Сам майстер пензля називає її творчим звітом за 40 років праці. Детальніше — в інтерв’ю.

«Шліфуєш техніку, як ювелір — коштовне каміння»

— Чи пригадуєте, хто з викладачів, митців відіграв важливу роль у вашому становленні як професійного художника?

— Я завжди наголошую, що освіта дуже важлива для художника. Сам закінчив Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва (тепер — Львівська національна академія мистецтв). Моїми викладачами були талановиті, професійні митці, і серед них особливо хочу виділити Вітольда Манастирського. Цей художник володів особливим неповторним стилем. Багато працював над собою і ніколи не боявся у власній творчості вийти за встановлені кимось межі.

— Ви як художник пройшли шлях від експресіонізму та постімпресіонізму до постмодернізму. Кожен період вашої творчості є особливим для поціновувачів мистецтва. Яке емоційне забарвлення мають вони особисто для вас?

— Кожен художник із часом розвивається, змінює свою манеру. В когось ці зміни менш помітні, у когось більше… На нас впливає наш досвід, пережиті ситуації. З роками рука хорошого митця стає віртуозною, набуває легкості в творчій роботі, технічної досконалості, дає більше можливостей для експериментів. Усе менше хочеться, щоб твоя робота відповідала смакам окремих людей. Творча робота зрілого митця — не студентська постановка чи підробіток на замовлення. Вона не повинна обов’язково бути реалістичною чи відповідати певним правилам, хіба що правилам хорошого смаку, гармонії. Творча робота — це ти наодинці з мистецтвом, твоїм внутрішнім світом і своєю технікою, яку шліфував роками, як ювелір — коштовне каміння. Буває, днями експериментуєш з фарбами, інструментами, намагаєшся створити особливу фактуру, досягти певного кольорового поєднання. Шукаєш… шукаєш… І ось, нарешті, це саме те…

Проєкти, виставки, пленери…

— Ви є ініціатором і засновником Всеукраїнської виставки модерного мистецтва в Тернополі. Наскільки важливі такі заходи для підтримки митців і як розвивається сучасне реформаторське мистецтво у нашому місті?

— Виставки модерного мистецтва потрібні нашому місту, адже таке мистецтво вчить людей думати, розвиває фантазію та абстрактне мислення. У великих містах люди більш адаптовані до contemporary art. У нас глядач ще мало з ним знайомий. Деколи відвідувачі виставок спочатку не можуть зрозуміти меседж автора-модерніста, але коли спілкуєшся з ними і даєш правильний поштовх, вони активно включаються в процес осмислення творів і отримують від цього задоволення.

— Ви понад 20 років очолюєте Тернопільську обласну організацію Національної спілки художників України. Її ряди поповнюються новими іменами творців сучасного мистецтва України. Які втілені проєкти виділили б?

— Завжди прагнув зробити усе можливе і неможливе, щоб Тернопіль можна було вважати містом, де люди цікавляться і поважають мистецтво, митців. За ці роки було реалізовано велику кількість мистецьких проєктів, проведено багато виставок та пленерів. Обласна організація співпрацює з професійними митцями, нашими колегами з усієї України та інших країн. Серед особливо цікавих проєктів, реалізованих нашою організацією, варто згадати виставки робіт сучасних митців з Польщі, художників з Литви (2018), митця Стівена Раяна зі США (2018), виставку художників Південної України «Окуповане мистецтво» (2014), «Портрети добровольців на війні» Сергія Пущенка (2017), «Генотип вольності» Івана Марчука (2016), мистецький проєкт пам’яті Голодомору «Одна зернина — одна людина» авторства Р. Бортника (2017), живописні пленери «Таїна Пінзеля», організовані за підтримки мецената Т. Демкури.

Сфера культури вимагає живого спілкування

— Тернопільську артгалерею можна назвати культурним центром, який притягує поціновувачів мистецтва. Як вдається створювати таку атмосферу?

— Для того щоб тримати увагу глядача, потрібно постійно і наполегливо працювати. Щомісяця ми змінюємо експозицію, запрошуємо до участі у наших мистецьких проєктах цікавих професійних художників з усієї України, з інших країн. Відвідувачі галереї прагнуть уваги та діалогу, і ми завжди готові це їм забезпечити.

— У сучасних реаліях сфера культури у всьому світі опинилася перед новими викликами. Чого потребує мистецтво сьогодні найбільше?

— Сьогодні, у зв’язку із пандемією, працювати стало набагато важче. Люди стали більш закритими. Важче й художникам, як матеріально, так і психологічно. Часто у складні моменти на допомогу приходять сучасні технології, проте мистецтво вимагає живого спілкування. Тепер мистецтву як ніколи потрібно підтримка глядачів. Ми віримо у краще і продовжуємо робити свою роботу.

Запитувала Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото Василя БУРМИ.