Легальні доходи принесли додаткові надходження до бюджетів

Оподаткування легальних доходів жителів Тернопільщини впродовж січня-вересня 2021 року посприяло надходженню до місцевих бюджетів краю 2,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Це на чверть більше, ніж торік. Приріст же цього платежу до аналогічного торішнього періоду склав 25 відсотків або 565,9 мільйона гривень.

До державного бюджету надійшло 941,2 мільйона гривень податку. Це на 24 відсотки або на 184 мільйонів гривень перевищило надходження трьох кварталів 2020 року.

«Загалом, упродовж дев’яти місяців цього року наші краяни перерахували до бюджетів 3,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 749,9 мільйона більше, ніж торік. Відрадно, що, незважаючи на складні економічні умови через коронакризу, спостерігаємо позитивну динаміку сплати цього платежу», – констатував виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук.

Він зазначив, що податок на доходи фізичних осіб — платіж, який є основою місцевих бюджетів у розмірі 70—75 відсотків. Завдяки його належній сплаті територіальні громади отримують кошти на покращення інфраструктури, реалізацію соціально-культурних програм місцевого рівня. «Вважаю, офіційна зайнятість, належні заробітні плати, легалізація підприємницьких ініціатив сприятимуть додатковим надходженням до місцевих бюджетів, тому керівники територіальних громад повинні бути максимально зацікавлені у соціальному захисті громадян», — наголосив податківець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області