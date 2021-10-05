Локальний номер у реєстраційній заяві програмного РРО

Відповідно до пункту 3 розділу II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року №547» для реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО за ідентифікатором форми J/F1316603 (додаток 1 до порядку). Реєстраційна заява за формою №1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається до фіскального сервера засобами електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

У заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.

Отже, у вікні «локальний номер» розділу 4 реєстраційної заяви за формою №1-ПРРО зазначається унікальний числовий номер, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області