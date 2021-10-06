Любить спорт, а ще більше любить дітей

У Міжнародний день учителя на Софійській площі в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження найкращих педагогів України Global Teacher Prize Ukraine. Серед тих, хто став лауреатом, і вчителька Козівської державної української гімназії імені В. Герети Оксана Юрків, яку визнали найкращою вчителькою фізичної культури 2021 року.

«Я живу фізкультурою, люблю спорт, а ще більше люблю дітей. Насамперед прагну сформувати в них звичку до здорового способу життя. Період пандемії та карантин змусив змінити пріоритети. Адже саме здорова нація — успішна країна! А також хочеться максимально наситити учнів позитивними емоціями, щоб згадуючи мої уроки фізичної культури, у них виникала усмішка та приємні спогади!», — переконана переможниця.

Наша землячка отримала винагороду в розмірі тридцяти тисяч гривень та освітню поїздку до Німеччини від Фонду соціальної справедливості.

Детальніше про неї також ішлося на урочистій церемонії нагородження. Після закінчення Броварського вищого училища фізичної культури виступала за гандбольні клуби «Галичанка» (Львів), ТНЕУ (Тернопіль), молодіжну збірну України. А ще пані Оксана закінчила факультет економіки підприємств у нинішньому Західноукраїнському національному університеті і факультет фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Ставала бронзовою призеркою чемпіонату України з гандболу і срібною — універсіади України. Пізніше працювала тренером у Козівській ДЮСШ.

Головний же приз — 250 тисяч гривень — цього року отримав Артур Пройдаков, який викладає українську мову та літературу в київському приватному загальноосвітньому навчальному закладі «Мідгард». Варто, звісно, згадати і про те, що Global Teacher Prize — щорічна світова премія для вчителів. Її започаткував мільярдер Санні Варкі у 2014 році. Національну премію у 2017 році ініціювала громадська спілка «Освіторія», аби відзначити внесок українських вчителів і підняти престиж їхньої професії.

Фото із соціальних мереж