На розвиток територіальних громад

Упродовж дев’ятьох місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 319,5 мільйона гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на вісім відсотків. Відтак бюджети додатково отримали 24,7 мільйона гривень. Приріст до січня-вересня 2020 року склав 43,8 мільйона гривень.

Майже 76 відсотків цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 243,1 мільйона гривень плати за землю, що на дев’ять відсотків більше, ніж очікувалося. Тож додаткові надходження від юридичних осіб склали 19,7 мільйона гривень, а плюс до трьох торішніх кварталів — 36,7 мільйона гривень.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 76,4 мільйона гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст платежу склав 7,1 мільйона гривень та плюс п’ять мільйонів гривень до очікуваних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області