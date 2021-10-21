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На розвиток територіальних громад

21.10.202121.10.2021Автор Богдан Дікальчук
На розвиток територіальних громад

Упродовж дев’ятьох місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 319,5 мільйона гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на вісім відсотків. Відтак бюджети додатково отримали 24,7 мільйона гривень. Приріст до січня-вересня 2020 року склав 43,8 мільйона гривень.

Майже 76 відсотків цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 243,1 мільйона гривень плати за землю, що на дев’ять відсотків більше, ніж очікувалося. Тож додаткові надходження від юридичних осіб склали 19,7 мільйона гривень, а плюс до трьох торішніх кварталів — 36,7 мільйона гривень.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 76,4 мільйона гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст платежу склав 7,1 мільйона гривень та плюс п’ять мільйонів гривень до очікуваних.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області