Не помиліться з днем сплати єдиного внеску

Відповідно до третього абзацу частини восьмої статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ), зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 згаданого Закону, зокрема, ФОП — платники ЄП зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (третій абзац частини восьмої статті 9). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 6 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), у разі якщо останній день строків сплати ЄВ припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 435-IV якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, граничний термін сплати ЄВ за себе ФОП — платниками ЄП — 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Якщо останній день строків сплати ЄВ припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області