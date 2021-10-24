Нехай більше пощастить на чемпіонаті Європи

Під егідою Міжнародної федерації сліпих (IBSA) у фінському Еспоо нещодавно відбувся престижний міжнародний турнір з голболу International Espoo Grand Prix 2021 серед спортсменів із порушеннями зору. Участь у ньому взяли і чоловіча та жіночі національні параолімпійські збірні України.

Перша з них виступила успішніше: перемогла всіх п’ятьох конкурентів і виборола, крім головного призу, також дві можливі індивідуальні відзнаки — найкращих захисника і бомбардира. Натомість жіноча збірна фінішувала четвертою.

Ще одна цікава деталь — у складі жіночої команди честь нашої держави захищала і вихованка тернопільського регіонального центру «Інваспорт» Катерина Мартинович, якою опікуються наш земляк Богдан Котик і старша тренерка жіночої команди Тетяна Ганшина. Наші дівчата посіли четверте місце. Груповий турнір співвітчизниці завершили переможницями, здолавши команди двох інших конкуренток. А в турнірі за олімпійською системою з вибуттям українки спочатку у півфіналі поступилися Німеччині, а матчі за третє місце — господаркам турніру.

Турнір у Фінляндії став завершальним підготовчим етапом перед чемпіонатом Європи в турецькій Анталії, який відбудеться вже в першій декаді листопада цього року.

На фото: збірні України після завершення церемонії нагородження; Катерина МАРТИНОВИЧ — третя справа в нижньому ряду

Фото з архіву центру