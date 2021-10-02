Форма та зміст розрахункового документа встановлені Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 (із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року за номером 306 та від 8 червня 2021 року за номером 329). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 розділу II згаданого положення визначено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою №ФКЧ-1, наведений у додатку 1 до положення, має містити обов’язкові реквізити, зокрема, такі як цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) — рядок 9 фіскального касового чека).

Згідно з підпунктом 14.1.107 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) марка акцизного податку — спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Відповідно до пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1251, марка для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування та лінійний штрих-код.

Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

На кожну марку наносяться, зокрема, такі реквізити:

— позначення виду марки, що складається зі слів та літер «алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)» — «АВ ЛГП», «алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)» — «АВ ВП», «алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)» — «АІ ЛГП», «алкоголь імпортний (виноробна продукція)» — «АІ ВП»;

— індекс регіону України (згідно з додатком до положення за номером 1251), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох великих літер англійського алфавіту і шестизначний номер, два двозначних чисел (місяць і рік, в якому вироблено марки для алкогольних напоїв), сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Враховуючи сказане, в рядку 9 «цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої» фіскального касового чека обов’язково відображаються такі реквізити: серія та номер марки акцизного податку.

Перевірити марку акцизного податку можна за допомогою електронного сервісу «Пошук акцизної марки» за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області