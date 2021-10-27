Підприємства Тернопільщини виплатили працівникам понад 18,6 мільйона гривень заборгованої зарплати

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання чинного законодавства про оплату праці – під пильним наглядом працівників головного управління ДПС у Тернопільській області. Із початку цього року з керівниками 138-ми підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу.

Після чого 132 боржники виплатили понад 18,6 мільйона гривень заборгованої заробітної плати. Відтак до бюджету додатково надійшло 2,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 5,2 мільйона єдиного внеску.

Відомо, що податок на доходи — основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів. Тому до контролю за додержанням законодавства про оплату праці залучаються органи місцевого самоврядування. Для цього створюються спільні комісії. З початку року вони провели роз’яснювальну роботу з керівниками 78-ми підприємств, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 74-х із них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 5,2 мільйона гривень, з яких 2,4 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 2,8 мільйона єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 610-ти підприємств та організацій області. Відтак 576 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 12,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 13,8 мільйона єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у вересні прийнято 6699 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області