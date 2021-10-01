Після судових рішень до бюджету надійшло понад 52 мільйони гривень

На початок вересня цього року в судах на розгляді перебувало 12562 справи на загальну суму 1,3 мільярда гривень, — про це повідомили в управлінні супроводження судових справ головного управління ДПС у Тернопільській області. Причому за позовами платників податків до органів ГУ ДПС області спрямували 712 справ на суму 918,6 мільйона гривень, а за позовами податківців — 544 справи на загальну суму 404,7 мільйона гривень.

Упродовж восьми місяців надійшли судові рішення по справах усіх категорій. Зокрема, на користь податкової служби краю вирішено 342 справи на загальну суму 542,7 мільйона гривень. Винесено остаточних судових рішень щодо 219-ти справ на загальну суму 52,3 мільйона гривень.

Ще 225 справ на загальну суму 67,3 мільйона гривень отримали позитивні рішення для податківців, хоча позивалися платники. Причому винесено остаточні судові рішення щодо 181-ї справи на загальну суму 45,7 мільйона гривень.

На користь податкового відомства області вирішено 66 справ на суму 475,5 мільйона гривень за позовами платників податків про скасування податкових повідомлень-рішень.

До прикладу, у серпні цього року Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову одному з агропромислових підприємств про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 58,75 мільйона гривень. Суд погодився з позицією контрольного органу про здійснення підприємством нереальних господарських операцій із придбання товарів широкого вжитку, не підтвердження використання товарів у господарській діяльності, порушення податкового обліку, що стало підставою для нарахування згаданих грошових зобов’язань.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області