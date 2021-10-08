Поки без штрафів

Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2021 року за номером 329 «Про затвердження змін до Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», який набрав чинності першого липня 2021 року, внесені зміни до форми фіскального касового чеку на товари (послуги) та фіскального касового чеку видачі коштів і доповнено їх новим реквізитом — «цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої», який зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, пунктом 2 цього наказу встановлено:

— до першого жовтня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій (РРО), версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (Реєстр РРО) до дня набрання чинності наказу;

— до першого жовтня 2021 року РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до реєстру РРО, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до статті 12 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до наказу.

Разом із тим, на цей час порядком проведення розрахунків, який визначений статтею 3 Закону за номером 265, не передбачено обов’язку для суб’єктів господарювання при реєстрації розрахункових операцій зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої.

Таким чином, із першого жовтня 2021 року підстави для застосування до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій за видачу розрахункового документа без відображення цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої у контрольних органах відсутні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області