Позбулися ліцензій через порушення

На території Тернопільської області провадять діяльність 13 підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до Державного бюджету України. Впродовж трьох кварталів цього року вони сплатили 22 мільйони гривень акцизного податку, що на 1,6 мільйона більше, ніж очікувалося.

Зокрема,від виробництва горілчаної продукції до казни надійшло 8,5 мільйона гривень цього платежу. Ще 13,5 мільйона акцизу додало виробництво пива.

У січні-вересні цього рокунадходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів склали 95,9 мільйона гривень, що на 24 відсотки більше, ніж очікувалося. Відтак місцеві бюджети додатково отримали 18,8 мільйона гривень.

Цього року податківці Тернопільщини провели276 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму 35,8 мільйона гривень.

Після проведених перевірок встановлено 362 порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, їх реалізацію. Скажімо, у 70-ти випадках торгували тютюновими виробами з полиць самообслуговування, а в 49-ти — торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні, роздрібні ціни.

Із початку року анульовано 227 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 195 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок жовтня є 4766 чинних ліцензій 4766. Із них 2584 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2182 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області