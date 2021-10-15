Спочатку юнаки, далі — дорослі

У спортивному залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка визначилися лауреати цьогорічного всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Кубок голови міста Тернополя». За нагороди сперечалися юнаки 2005—2007 років народження з п’ятнадцяти вітчизняних збірних і два колективи з Угорщини.

Успішно виступили господарі з Тернопільської КДЮСШ №1. Підопічним Валерія Красовського і Сергія Цимбала виявилося під силу завоювати по дві золоті і бронзові відзнаки. У ваговій категорії до 65-ти кілограмів не було рівних Юрієві Беліченку. А серед атлетів, чия вага не перевищує 80-ти кілограмів, — Сергієві Подолянюку. Натомість на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялися Володимир Давибіда (до 92-х кілограмів) і Тарас Драбюк — до 46-ти.

Ці досягнення дозволили збірній КДЮСШ №1 завоювати головний трофей турніру — перехідний командний кубок. Другими фінішували львів’яни, третім — один із колективів гостей з Угорщини. Найкращим борцем змагань організатори визнали Сергія Подолянюка. Приз «За волю до перемоги» дістався Юрієві Беліченку. А найкращим іноземним спортсменом назвали Іштвана Тодса.

Уже наприкінці наступного тижня, 21—23 жовтня, у фізкультурно-оздоровчому комплексі Тернопільської ДЮСШ з ігрових видів спорту відбудеться ще один традиційний відкритий всеукраїнський турнір серед дорослих «Тернове поле» пам’яті заслуженого тренера України, судді міжнародної категорії Віталія Назарчука. За умови перемоги талановиті вітчизняні атлети виконають норматив майстра спорту.

На фото: під час всеукраїнського юнацького турніру з вільної боротьби «Кубок голови міста Тернополя».

Фото з вільних джерел