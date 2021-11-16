Через борги ризикуєте перейти із спрощеної на загальну систему оподаткування

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ визначено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену третім абзацом пункту 59.1 статті 59 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого із двох послідовних кварталів.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контрольний орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності, визначений пунктом 102.4 статті 102 ПКУ для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (третій абзац пункту 59.1 статті 59 ПКУ).

Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, окрім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Отже, якщо у юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи виник у середині кварталу податковий борг у сумі понад 3060 гривень, то відлік двох послідовних кварталів (6 місяців) з метою її переходу на сплату інших податків і зборів починається з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому виник такий борг. При цьому протягом шести наступних місяців у такого платника перевіряється наявність боргу на кожне перше число місяця.

Таким чином, якщо в юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи податковий борг в сумі понад 3060 гривень обліковується на кожне перше число протягом шести послідовних місяців, наступних за кварталом, в якому він виник, то такий платник зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів в останній день другого із двох послідовних кварталів (останній день шостого місяця).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області