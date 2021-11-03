Джерела отримання коштів не перевіряються

Відповідно до пункту 13 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) податкова перевірка контрольним органом не проводиться щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою, що підпадає під дію пункту 10 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені пунктом 10 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому, пунктом 10 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області