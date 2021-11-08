Легальні доходи поповнили місцеві бюджети

Упродовж січня-жовтня цього року оподаткування легальних доходів жителів Тернопільщини посприяло надходженню до місцевих бюджетів краю 3,1 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Приріст цього платежу до аналогічного торішнього періоду склав 24 відсотки або 613,2 мільйона гривень.

До державного бюджету надійшло 1,1 мільярда гривень податку, що на 199,3 мільйона більше, ніж торік.

«Загалом упродовж десяти місяців цього року наші краяни перерахували до бюджетів 4,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Плюс до торішніх січня-жовтня склав 812,5 мільйона гривень. Відрадно, що, незважаючи на складні економічні умови через коронакризу, спостерігаємо позитивну динаміку сплати цього платежу», — констатував начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Він зазначив, що податок на доходи фізичних осіб є основою місцевих скарбниць із часткою 70-75 відсотків. Завдяки його належній сплаті територіальні громади отримують кошти на покращення інфраструктури, реалізацію соціально-культурних програм місцевого рівня. «Вважаю, офіційна зайнятість, належні заробітні плати, легалізація підприємницьких ініціатив сприятимуть додатковим надходженням до місцевих бюджетів, тому керівники територіальних громад повинні бути максимально зацікавлені у соціальному захисті громадян», — наголосив очільник ГУ ДПС Тернопільщини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області