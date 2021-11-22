Море емоцій і позитиву

Наприкінці минулого тижня у Берегово Закарпатської області всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» спільно з Міністерством молоді та спорту України та Асоціацією об’єднаних територіальних громад визначило лауреатів традиційних всеукраїнських змагань серед голів сільських, селищних голів і старостів територіальних громад. У вісьмох видах спорту силами помірялися представники дев’ятнадцяти областей нашої держави.

Під час зонального турніру з волейболу серед чоловічих команд наші земляки спочатку поступилися майбутнім переможцям із Чернівецької області, а пізніше — команді з Волині. А ось у матчі за п’яте-шосте місця здолали конкурентів із Вінницької області. Честь нашої команди захищали Бучацький міський голова Віталій Фреяк, Чортківський міський голова Володимир Шматько, старости Чортківської територіальної громади Володимир Драбинястий, Білобожницької ТГ Зіновй Кубик, Чортківської ТГ Андрій Грицак, Нагірянської ТГ Володимир Попик, Заліщицької ТГ Денис Тютюнник і голова Нагірянської ТГ Ігор Кіндрат.

Турнір з більярду дозволив заступнику голови Лановецької міської ради Олександрові Дорановському розділити п’яте-восьме місця. Натомість староста села Балашівки Білобожницької ТГ Нестор Слободян у суперечці гирьовиків фінішував одинадцятим.

Наші земляки продемонстрували свою майстерність і в інтелектуальних іграх. Дев’ятим завершив турнір шахістів староста Солоного Товстенської ТГ Любомир Золотий. А староста Білобожницької ТГ Антоніна Дмитровська стала десятою в турнірі шашкісток. Одинадцятим у турнірі з настільного тенісу був Коропецький селищний голова Микола Тимків. Чотирнадцяте ж місце в змаганнях з дартсу показала заступник голови Підгаєцької міської ради Ірина Мирна.

Цікаві зустрічі, запекла боротьба, море емоцій, без сумніву, подарували учасникам стартів сільських фізкультурників максимум позитиву. А ще — можливість знайти нових друзів, поспілкуватися, обмінятися досвідом, відпочити у термальному басейні спортивної бази «Закарпаття».

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» висловлює всім щиру подяку за участь у стартах, популяризацію особистим прикладом здорового способу життя та відчутну підтримку розвитку фізичної культури та спорту на селі.

На фото: сільські фізкультурники Тернопільщини перед початком змагань.

Фото Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос»