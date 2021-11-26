Михайло ЯЦИНА: «Одноразове добровільне декларування — це унікальна можливість і ваша соціальна відповідальність»

Нещодавно начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина під час традиційної інтернет-конференції поспілкувався онлайн з усіма охочими про одноразове (спеціальне) добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати збору до бюджету.

— Питання податкової амністії, — сказав перед початком Михайло Васильович, — не втрачає своєї актуальності. Адже в Україні з першого вересня розпочалася кампанія одноразового добровільного декларування, яка триватиме протягом року. Як правило, громадяни цікавляться тим, хто може скористатися податковою амністією, які активи можна задекларувати, скільки треба сплатити податків. І, взагалі, для чого це потрібно.

Усю доступну інформацію можна отримати, зокрема, у тематичному банері, розміщеному на головній сторінці вебпорталу ДПС України, сторінках у соціальних мережах податкової служби, соціальній рекламі, Центрах обслуговування платників, а також дізнатися, переглянувши відеоролики на субсайті чи YouTube-каналі ГУ ДПС у Тернопільській області.

Тим часом надійшло перше запитання.

— Із 2015-го до 2017 року працював на державній службі, пізніше зайнявся підприємництвом. Можу він скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування?

— Згідно з пунктом 3 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України декларантами не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з першого січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції. Крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади.

Отож, якщо фізична особа у період із першого січня 2005 року перебувала на державній службі та подавала декларацію відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, то вона не може скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування.

— А коли з 2005-го до 2009 року був депутатом районної ради?

— Якщо були депутатом місцевої ради і при цьому не займали посад в органах місцевого самоврядування, не одержували заробітну плату за рахунок державних коштів або за рахунок місцевого бюджету, а також не подавали або не мали подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції, можете скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням.

— Чи потрібно подавати добровільну декларацію за об’єкти нерухомого майна, які отримані у спадок від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення? Уточню, вартість спадку більше 400 тисяч гривень.

— Якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна були отримані у спадок чи подарунок від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію платнику податків не потрібно. Звісно, за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.

— Свого часу займався бізнесом. Тож уже п’ять років маю кошти на валютному депозитному рахунку в банку. Чи необхідно подавати одноразову добровільну декларацію і щось іще сплачувати?

— Якщо володієте коштами, які розміщені на депозитному (вкладному) банківському рахунку, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, то маєте можливість їх задекларувати шляхом подання декларації та сплатити збір з одноразового добровільного декларування за відповідною ставкою.

— Який термін сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у разі подання одноразової декларації з типом «Звітна»?

— Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації або трьома рівними частинами. Перший платіж — протягом тридцяти календарних днів із дати подання декларації, другий — до першого листопада 2023 року, третій — до першого листопада 2024 року. Це — при виборі декларантом альтернативної ставки збору.

При цьому порядок вибору порядку сплати збору зазначається декларантом самостійно в декларації у розділі XII. Або протягом тридцяти календарних днів, або трьома рівними частинами).

— Чи можу задекларувати нерухоме майно, право власності на яке набуто у жовтні 2021 року за рахунок коштів, з яких не були сплачені податки?

— Одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню підлягають виключно належні фізичній особі активи, які були одержані нею за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року. Тобто об’єкти рухомого або нерухомого майно, які набуті фізичною особою після першого січня 2021 року, не декларуються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області