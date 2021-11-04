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Податкові платежі до місцевих бюджетів

04.11.202104.11.2021Автор Богдан Дікальчук
Податкові платежі до місцевих бюджетів

Упродовж десяти місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 4,6 мільярда гривень платежів. Як повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина, порівняно з торішніми січнем-жовтнем сплата зросла на 857,5 мільйона гривень або на 23 відсотки.

«Найбільше до місцевих бюджетів надійшло платежів з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, — констатував посадовець. — Цього року у січні-жовтні сплатили 3,1 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 613,2 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 690,6 мільйона гривень єдиного податку — на 103,6 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю надійшло 348,6 мільйона гривень — плюс 41,6 мільйона. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зросли цього року на 38,1 мільйона гривень і склали 160,5 мільйона».

Лише впродовж жовтня платники податків спрямували на розвиток територіальних громад 546,6 мільйона гривень. Порівняно з жовтнем минулого року приріст надходжень склав 66,6 мільйона гривень або 14 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області