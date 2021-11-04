Податкові платежі до місцевих бюджетів

Упродовж десяти місяців цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 4,6 мільярда гривень платежів. Як повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина, порівняно з торішніми січнем-жовтнем сплата зросла на 857,5 мільйона гривень або на 23 відсотки.

«Найбільше до місцевих бюджетів надійшло платежів з податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, — констатував посадовець. — Цього року у січні-жовтні сплатили 3,1 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 613,2 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 690,6 мільйона гривень єдиного податку — на 103,6 мільйона більше порівняно з аналогічним торішнім періодом. Плати за землю надійшло 348,6 мільйона гривень — плюс 41,6 мільйона. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зросли цього року на 38,1 мільйона гривень і склали 160,5 мільйона».

Лише впродовж жовтня платники податків спрямували на розвиток територіальних громад 546,6 мільйона гривень. Порівняно з жовтнем минулого року приріст надходжень склав 66,6 мільйона гривень або 14 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області