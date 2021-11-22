Про особливості направлення до ДПС скарги на вимогу сплати недоїмки з єдиного внеску

Відповідно до пункту 1 розділу V Порядку розгляду податковим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2015 року за номером 1124 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2021 року за номером 489), скаргу на вимогу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу та скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій подає платник ЄВ особисто або через свого представника у паперовій формі безпосередньо до апарату ДПС або поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення та/або в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 розділу V згаданого порядку днем подання платником ЄВ скарги є:

— при поданні скарги безпосередньо до апарату ДПС — день фактичного отримання скарги ДПС;

— при надсиланні скарги відділенням поштового зв’язку — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄВ поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;

— при надсиланні скарги в електронній формі — день фактичного отримання скарги апаратом ДПС.

При відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день надходження скарги до апарату ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області