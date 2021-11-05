Проведення звірки власниками житлової та нежитлової нерухомості

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 266.7.3 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контрольного органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

— об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

— розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

— права на користування пільгою із сплати податку;

— розміру ставки податку;

— нарахованої суми податку.

При виявленні розбіжностей між даними контрольних органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контрольний орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Згідно з другим абзацом підпункту 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 ПКУ при поданні платником податку контрольному органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні в базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контрольним органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

Окрім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян» приватної частини електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області