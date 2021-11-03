Сплатили понад чотири мільярди гривень єдиного внеску

Упродовж січня-жовтня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували на соціальні гарантії понад чотири мільярди гривень єдиного соціального внеску. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст цього платежу склав 739,9мільйона гривень, якщо у відсотках, то це майже на 23 відсотки більше», — деталізував посадовець.

Лише у жовтні платники нашого краю спрямували до бюджету 435,9 мільйона гривень єдиного внеску.

Варто мати на увазі, що єдиний внесок платникам необхідно сплачувати незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачені страхові внески у сумі не меншій, ніж мінімальний розмір страхового внеску, а з січня по листопад 2021 року включно це — 1320 гривень. А з грудня — 1430 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області