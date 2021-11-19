Від продажу підакцизних товарів отримали більше, ніж сподівалися

Упродовж січня-жовтня 2021 року територіальні громади Тернопільщини отримали понад 105,4 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. При цьому надходження платежу перевищили очікування на 21 відсоток.

Відтак додатково до місцевих скарбниць спрямовано 18,4 мільйона гривень. Від реалізації алкогольних напоїв надійшло 39,1 мільйона гривень чи 37 відсотків. Продаж пива додав 21,9 мільйона (21 відсоток), а тютюнових виробів — 44,4 мільйона (42 відсотки).

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на Тернопільщині, сплатили до державної казни 22,6 мільйона гривень акцизного податку. Додаткові надходження платежу склали 1,9 мільйона, платежу надійшло на вісім відсотків більше, ніж очікувалося. Основна сума податку (15 мільйонів гривень) надійшла від виробництва пива. Виготовлення горілчаної продукції додало бюджету країни від Тернопільщини 9,5 мільйона гривень акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області