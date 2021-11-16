Відчутне поповнення місцевих бюджетів

Упродовж січня-жовтня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло майже 160,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Це перевершило очікувані надходження на 9 відсотків, отож територіальні громади додатково отримали 38,1 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст платежу склав 21 відсоток або 38,1 мільйона гривень.

Майже 60 відсотків податку сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 95,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Це перевищило надходження аналогічного торішнього періоду на 37,8 мільйона грн, а очікування — на 9,9 мільйона.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 64,6 мільйона гривень. Це на п’ять відсотків більше, ніж прогнозували. Відтак додатково надійшло 3,3 мільйона гривень. Порівняно з січнем-жовтнем 2020 року сплата податку на нерухоме майно від фізичних осіб зросла на 10,3 мільйона гривень або на 19 відсотків.

При цьому найбільше податку на нерухоме майно отримали громади Тернопільського району — 121,5 мільйона гривень. До місцевих бюджетів Чортківського та Кременецького районів надійшло відповідно 27,8 мільйона та 11,2 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області