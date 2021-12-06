Чи подавати декларацію з акцизного податку суб’єкту господарювання, який не підпадає під визначення його платника

Підпунктом 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів у порядку, встановленому, зокрема, податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або при наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Пунктом 49.2 прим.1 статті 49 ПКУ передбачено, зокрема, що платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Форма декларації акцизного податку, Порядок її заповнення та подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14.

Пунктом 2 розділу І згаданого порядку встановлено, зокрема, що декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI ПКУ як платники акцизного податку.

За кожний встановлений ПКУ звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до декларації:

суб’єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 ПКУ є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ.

Отже, в особи, яка не підпадає під визначення платника акцизного податку згідно з підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, але має ліцензії на право зберігання власного пального, не виникатиме обов’язку з реєстрації платником акцизного податку. Оскільки пунктом 49.2 прим.1 статті 49 ПКУ передбачено подання декларації лише для зареєстрованих платників, то обов’язок з подання декларації акцизного податку у такого суб’єкта господарювання не виникатиме.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області