Коли без РРО/ПРРО не обійтися

Платники єдиного податку, які реалізовують технічно складні побутові товари, зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО — про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Із першого січня 2021 року, відповідно до Закону України від першого грудня 2020 року за номером 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій», РРО/ ПРРО застосовують платники єдиного податку, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Постановою Кабінету міністрів України від 16 березня 2017 року за номером 231 затверджений перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій. Перелік складається з двох частин, які містять:

перша — найменування груп товарів;

друга — товарна позиція згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

Перелік включає в себе такі групи товарів:

1. Група 73 «Вироби з чорних металів»;

2. Група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»;

3. Група 85 «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя;

4. Група 87 «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання»;

5. Група 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»;

6. Група 91 «Годинники всіх видів та їх частини»;

7. Група 92 «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»;

8. Група 95 «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя».

Податківці звернули увагу на те, що статтею 69 Митного кодексу встановлено, зокрема, що товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. Тобто, платник податку самостійно визначає відповідність технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

Враховуючи сказане, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої–четвертої груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО та/або ПРРО з наданням відповідних розрахункових документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області