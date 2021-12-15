Нові рахунки для надходжень до загального фонду державного бюджету на 2022 рік

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що внесено зміни до переліку видів надходжень та рівнів бюджетів для відкриття рахунків з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету на 2022 рік. У зв’язку з цим в Казначействі України (ЕАП) МФО 899998 згенеровано реквізити бюджетних рахунків для зарахування у 2022 році окремих видів надходжень до загального фонду державного бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами Державної податкової служби України відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 лютого 2011 року за номером 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджет».

Також податківці повідомили, що датою початку здійснення операцій із зарахування надходжень на нові рахунки визначено перше січня 2022 року. А рахунки за кодами класифікації доходів, визначені у додатку 1, що були відкриті у 2021 році в розрізі територіальних громад, з першого січня 2022 року будуть закриті.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області