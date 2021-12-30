Облік товарних запасів у декількох місцях продажу

Фізична особа-підприємець, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу та зобов’язана вести облік товарних запасів, має вести його також за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, відповідаючи на запитання платників податків.

Облік товарних запасів необхідно вести на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів фізичною особою-підприємцем та первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між підприємцем та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами).

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.

Податківці також нагадали, що порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2021 року за номером 496 та визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку, які відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Дія згаданого порядку поширюється на:

— фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку третьої групи, які зареєстровані платниками податку на додану вартість;

— фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

— фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку які здійснюють:

— реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області