Офіційні доходи сприяють наповненню бюджетів

У січні-листопаді 2021 року жителі нашого краю сплатили на 888,6 мільйона гривень більше податку на доходи фізичних осіб, ніж торік. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Із початку року надходження з податку на доходи фізичних осіб склали майже 4,7 мільярда гривень. При цьому приріст до аналогічного торішнього періоду склав 23 відсотки.

За словами очільника податкової служби області, з усієї суми надходжень державний бюджет отримав 1,2 мільярда гривень цього платежу. Скарбниці ж територіальних громад поповнилися на 3,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з січнем-листопадом 2020 року бюджети отримали відповідно на 218 мільйонів та 670,6 мільйона гривень більше.

«Хотів би наголосити, що цей платіж є одним з основних бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. Скажімо, по області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає майже 70 відсотків, а у скарбниці міста Тернополя — 60 відсотків. Тож жителі краю, які отримують офіційні доходи і сплачують відповідні податкові платежі з них, долучаються до розвитку інфраструктури своїх міста, селища чи села», — наголосив Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області