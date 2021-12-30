Олімпійські надії Тернопільщини

На останньому в році, що минає, засіданні виконавчого комітету місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області визначився з іменами лауреатів традиційного опитування на звання найкращого спортсмена краю в 2021 році. Активісти сучасного олімпійського руху визнали, що на перемогу в номінації «Олімпійська надія Тернопільщини 2021 року» заслуговують дванадцять молодих і талановитих наших земляків.
Конкретніше:
Володимир ВОЙТОВИЧ — володар Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів;
Юліана ТУНИЦЬКА — бронзова призерка чемпіонату Європи з санного спорту серед молоді віком до 23-х років;
Аліна ДАДЕРКО — четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, восьме — на чемпіонаті світу;
Катерина КОНДРАТЕНКО — переможниця Всесвітніх учнівських ігор з вільної боротьби;
Юрій ЩЕРБАНЬ — п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу з велосипедного спорту на треку;
Матвій ЧАУШ — переможець Всесвітніх учнівських ігор з легкої атлетики в стрибках у висоту;
Олеся КРИСЮК — бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років;
Іванна ДЯЧЕНКО — бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное;
Руслан ЧЕРВАТЮК — переможець Дитячої ліги чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2004 року народження, бронзовий призер чемпіонату Східно-Європейської зональної асоціації серед юнацьких команд віком до вісімнадцяти років;
Віталій МАНДЗИН — бронзовий призер етапу юніорського Кубка IBU з біатлону;
Сергій ЛИСОБЕЙ — майстер спорту з плавання, член збірної України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та молоді;
Богдана ГРИЦИК — дворазова чемпіонка України з волейболу серед дівчат, третє місце відбіркового турніру чемпіонату Європи в Латвії.
На фото: Аліна ДАДЕРКО разом зі своїм наставником Ярославом ВАВЕРЧАКОМ під час вручення нагород у місцевому осередку НОК України в Тернопільській області разом з Віталієм ІГНАТЕНКОМ та Іванною ПОПАДЮК.
Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області