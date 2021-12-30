Олімпійські надії Тернопільщини

На останньому в році, що минає, засіданні виконавчого комітету місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області визначився з іменами лауреатів традиційного опитування на звання найкращого спортсмена краю в 2021 році. Активісти сучасного олімпійського руху визнали, що на перемогу в номінації «Олімпійська надія Тернопільщини 2021 року» заслуговують дванадцять молодих і талановитих наших земляків.

Конкретніше:

Володимир ВОЙТОВИЧ — володар Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів;

Юліана ТУНИЦЬКА — бронзова призерка чемпіонату Європи з санного спорту серед молоді віком до 23-х років;

Аліна ДАДЕРКО — четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, восьме — на чемпіонаті світу;

Катерина КОНДРАТЕНКО — переможниця Всесвітніх учнівських ігор з вільної боротьби;

Юрій ЩЕРБАНЬ — п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу з велосипедного спорту на треку;

Матвій ЧАУШ — переможець Всесвітніх учнівських ігор з легкої атлетики в стрибках у висоту;

Олеся КРИСЮК — бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років;

Іванна ДЯЧЕНКО — бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное;

Руслан ЧЕРВАТЮК — переможець Дитячої ліги чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2004 року народження, бронзовий призер чемпіонату Східно-Європейської зональної асоціації серед юнацьких команд віком до вісімнадцяти років;

Віталій МАНДЗИН — бронзовий призер етапу юніорського Кубка IBU з біатлону;

Сергій ЛИСОБЕЙ — майстер спорту з плавання, член збірної України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та молоді;

Богдана ГРИЦИК — дворазова чемпіонка України з волейболу серед дівчат, третє місце відбіркового турніру чемпіонату Європи в Латвії.

На фото: Аліна ДАДЕРКО разом зі своїм наставником Ярославом ВАВЕРЧАКОМ під час вручення нагород у місцевому осередку НОК України в Тернопільській області разом з Віталієм ІГНАТЕНКОМ та Іванною ПОПАДЮК.

Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області