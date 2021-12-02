Особливості визначення ліквідних активів для добровільного декларування

Згідно з підпунктом 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) грошові активи фізичної особи для цілей підрозділу 9 прим. 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ — це кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках, грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, права грошової вимоги (у тому числі кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до фізичної особи, а також активи у банківських металах, пам’ятні банкноти та монети, електронні гроші. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У цьому випадку термін «електронні гроші» необхідно розглядати у визначенні, наведеному у Законі України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» із змінами та доповненнями, відповідно до якого це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

При цьому, відповідно до Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року за номером 481, обіг електронних грошей регулюється відповідним положенням, затвердженим Національним банком України.

Визначення «грошові активи фізичної особи» для цілей підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ не охоплює «віртуальні активи», визначення яких міститься у Законі України від 6 грудня 2019 року за номером 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до підпункту 13 пункту 1 розділу І якого віртуальні активи — цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області