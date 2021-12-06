Повернення з бюджету помилково сплачених сум грошового зобов’язання та пені

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені визначено статтею 43 Податкового кодексу України та Порядком інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року за номером 60. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для спрощення процедури повернення помилково та/або надміру сплачених платежів діє сервіс «Е-повернення».

Платники податків мають змогу цілодобово і дистанційно подати заяву на повернення коштів через електронний кабінет.

У головному меню електронного кабінету необхідно в розділі «Заяви, запити для отримання інформації» із запропонованого переліку вибрати форму заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені (J1302001 — для юридичних осіб або F1302001 — для фізичних осіб).

Після заповнення запропонованих реквізитів заяви необхідно зберегти її, підписати та відправити територіальному органу ДПС.

Повернення помилково та/або надміру сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за умови відсутності у такого платника податкового боргу.

Під час використання сервісу «Е-повернення» повернення та/або перерахування платникам помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені здійснюється в найкоротші терміни.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області