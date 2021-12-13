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При отриманні готівки від фізичної особи за передані їй корпоративні права підприємство має застосовувати РРО чи ПРРО

13.12.202113.12.2021Автор Богдан Дікальчук
При отриманні готівки від фізичної особи за передані їй корпоративні права підприємство має застосовувати РРО чи ПРРО

Відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контрольного органу програмні РРО (ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених згаданим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Отже, підприємство торгівлі при отриманні від фізичної особи готівкових коштів за передані їй корпоративні права має здійснювати такі операції із застосуванням РРО та/або ПРРО або проводити розрахунки у безготівковій формі через установи банків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області