Щодо яких активів не здійснюється сплата збору з одноразового декларування

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Нарахування та сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування не здійснюються щодо таких активів фізичної особи:

1. Активи (крім визначених нижчепереліченими підпунктами 2 та 3, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду декларування;

2. Нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення періоду декларування належало фізичній особі на праві власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:

а) об’єкти житлової нерухомості:

квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів, або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів, за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

б) об’єкти нежитлової нерухомості — нежитлові будинки некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів;

в) земельні ділянки, сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України;

3. Один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення десяти осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як три тисячі кубічних сантиметрів та/або середньоринковою вартістю понад 400 тисяч гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 кубічних сантиметрів, літака, гелікоптера, яхти, катера), право власності на який було зареєстровано відповідно до законодавства України станом на дату завершення періоду декларування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області