Сплатили понад 4,4 мільярда гривень єдиного внеску

Упродовж січня-листопада цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили понад 4,4 мільярда гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. «Це перевищило показник минулого року на 795,4 мільйона гривень або на 22 відсотки», – повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Лише у листопаді наші краяни спрямували до бюджету 433,1 мільйона гривень єдиного внеску, що на 55,5 мільйона більше, ніж торік.

Михайло Яцина також зазначив, що єдиний внесок платникам необхідно сплачувати незалежно від їхнього фінансового стану. «Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з грудня 2021 року це — 1430 гривень», — наголосив посадовець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області