За нерухомість сплатили більше очікуваного

Упродовж січня-листопада 2021 року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини трохи більше167,1 мільйона гривень. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Це перевищило очікувані надходження на десять відсотків або на 15,3 мільйона гривень. Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 31 відсоток або 39,9 мільйона гривень.

Значна частка надходжень припадає на власників нерухомості — юридичних осіб і становить майже 60 відсотків від сплаченого платежу. Вони перерахували понад 99,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Додатково місцеві скарбниці отримали від юридичних осіб 12,4 мільйона гривень, оскільки сплачено на 14 відсотків більше, ніж очікувалося. Порівняно з січнем-листопадом 2020 року надходження збільшилися на 42 відсотки або на 29,4 мільйона гривень.

Жителі області сплатили за нерухомість майже 67,3 мільйона гривень, що перевищило торішні надходження одинадцяти місяців на 10,5 мільйона гривень, а очікування — на 2,9 мільйона.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області