Зміни в оподаткуванні та декларуванні підакцизних товарів

Державна податкова служба України з метою забезпечення реалізації окремих норм Закону України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» щодо змін в оподаткуванні тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, акцентує увагу на основних змінах. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, згаданим Законом, зокрема, доповнено перелік підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни виробниками або імпортерами, а саме: тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, шляхом їх декларування (підпункт 14.1.106 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України.

Таке декларування максимальних роздрібних цін виробниками та імпортерами підакцизних товарів (продукції) спрямоване на забезпечення виконання податкового обов’язку зі сплати:

податку на додану вартість — з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (з першого січня 2022 року);

акцизного податку за адвалорною ставкою (12 відсотків) — тютюнових виробів (сигарети з фільтром, сигарети без фільтра та сигарили);

акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (5 відсотків), ­ зміни набирають чинності з першого січня 2022 року, але не раніше дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ­— тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів.

З набуттям чинності Закону за номером 1914 на виробників та імпортерів покладається податковий обов’язок зі сплати податку на додану вартість (з першого січня 2022 року) та акцизного податку з роздрібного продажу (з дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України) із застосуванням максимальних роздрібних цін, які встановлюються, зокрема, на:

сигари, включно з сигарами з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну (код згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 0010);

тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівана з електронним управлінням (код згідно з УКТ ЗЕД 2403 99 90 10) —­ ТВЕН);

тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»;

тютюнові екстракти та есенції (крім тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівана з електронним управлінням) (код згідно з УКТ ЗЕД 2403 (крім 2403 99 90 10)) — тютюн та замінники тютюну (крім ТВЕН));

рідини, що використовуються в електронних сигаретах (код згідно з УКТ ЗЕД 3824 99 96 20).

Кодексом визначено терміни подання декларації про максимальні роздрібні ціни та процедуру їх запровадження:

Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше ніж 10 та 25 числа місяця (пункт 220.4 статті 220 Кодексу);

установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) не пізніше ніж 10 числа запроваджуються з 15 числа місяця, в якому подається декларація, а установлені не пізніше ніж 25 числа — з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і діють до їх зміни у порядку, встановленому Кодексом (пункт 220.7 статті 220 Кодексу).

Особливості заповнення окремих граф декларації з урахуванням Закону за номером 1914:

у графі 2, крім кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 20 90 20, 2402 10 00 90, надано можливість внесення за кодами товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД таких кодів: 2402 10 00 10, 2403 11 00 00, 19 10 00, 2403 19 90 00, 2403 91 00 00, 2403 99 10 00, 2403 99 90 10, 2403 99 90 90, 3824 99 96 2020;

у графі 5 «Одиниця товару (продукції), на яку встановлено ціну» може бути зазначено або пачка, або упаковка, або ємність, або тара;

у графі 6 «Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну» зазначається:

кількість підакцизного товару (продукції) в штуках — для сигарет без фільтру, сигарет з фільтром, сигарил, ТВЕН;

місткість тари (ємності) в літрах — для рідин;

вага нетто підакцизного товару (продукції) в кілограмах — для сигар, тютюну та замінників тютюну (крім ТВЕН);

показник графи 6 «Кількість одиниць виробу в одиниці товару (продукції), на яку встановлено ціну» для рідин, сигар, тютюну та замінників тютюну (крім ТВЕН) може зазначатися у форматі числа з кількістю знаків після коми — до п’яти.

Починаючи з 22 грудня 2021 року, ДПС забезпечено технічну можливість надання виробниками та імпортерами декларацій з урахуванням згаданих вимог.

Відповідна інформація щодо заповнення декларації розміщена на вебпорталі ДПС: «Головна / Повідомлення та нагадування» та «Головна / Новини».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області