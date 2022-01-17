Хто з підприємців може не використовувати РРО/ПРРО?

Згідно з пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України, реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО (ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також діють виключення для платників єдиного податку другої-четвертої груп, передбачені статтею 10 Закону України за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 із змінами та доповненнями затверджений Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без РРО/ПРРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Пунктом 1 згаданого переліку встановлено, що суб’єкти підприємницької діяльності у тому числі ФОП, які сплачують єдиний податок, мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО/ПРРО з використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) при здійсненні роздрібної торгівлі на території села товарами (крім підакцизних товарів).

Пункт 1 переліку не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов:

— така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також здійснюється торгівля підакцизними товарами;

— такими фізичними особами-підприємцями також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема, через Інтернет;

— сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом, прийнято рішення про обов’язкове застосування на території села.

Пунктом 2 постанови за номером 1336 установлено граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів/послуг, у разі перевищення якого застосування РРО/ПРРО є обов’язковим, для форм та умов проведення діяльності, зокрема, визначених у пункті 1 переліку — 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році — 1085500,0 грн.), на один структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів).

Разом із тим, при здійсненні діяльності, що передбачена статтею 9 Закону за номером 265 РРО та/або ПРРО не застосовується, РК та КОРО не ведеться — відповідно до пункту 14 статті 9 Закону України за номером 265, реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області