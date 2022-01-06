На соціальні гарантії — від платників Тернопільщини

«Минулого року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили майже п’ять мільярдів гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», — повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина. Він додав, що порівняно з 2020 роком сплата зросла на 21 відсоток на 866,3 мільйона гривень.

Лише у грудні наші краяни спрямували до бюджету 550,5 мільйона гривень єдиного внеску, що на 70,9 мільйона або на 15 відсотків більше, ніж торік.

Михайло Яцина також зазначив, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. «Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2022 року це — 1430 гривень», — наголосив посадовець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області