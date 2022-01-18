Не глевкий перший млинець

Утворена обласною радою наприкінці минулого року Тернопільська комунальна ОДЮСШ з біатлону провела свої перші змагання. Під час першого етапу кубка навчального спортивного закладу понад пів сотні юних атлетів визначили найсильніших у лижних перегонах і в біатлоні.

У перегонах вільним стилем на різних дистанціях переможцями в своїх вікових групах стали Олександр Яськів та Олександр Дацько з ДЮСШ «Олімп», господарі траси в Підгородньому Софія Шпікула з Копичинців, Костянтин Марценюк, Софія Яцьків, Андрій Сидяга, Діана Гураль, Олег Сушко з «Олімпу» і ще одна представниця Тернопільської ОДЮСШ з біатлону Катерина Маценко.

У навчальному спортивному закладі також уже встигли провести короткочасні навчально-тренувальні збори для своїх вихованців із Вишнівця і Шумська. Попереду нові старти.

На фото: на біатлонному стрільбищі.

Фото організаторів