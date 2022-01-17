Основне джерело зростання місцевих бюджетів

Торік жителі Тернопільщини сплатили зі своїх офіційних доходів понад 5,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

«Відрадно, що попри нелегкі економічні умови, в яких нам довелося жити і працювати торік, надходження цього платежу зросли на 985,9 мільйона гривень або на 23 відсотки порівняно з січнем-груднем 2020 року», — зазначив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Із загальної суми місцеві скарбниці отримали майже чотири мільярди гривень цього податку, що становить на 743,8 мільйона гривень більше до 2020 року. До державного бюджету наші краяни перерахували 1,3 мільярда гривень платежу, що на 242,1 мільйона більше, ніж позаторік.

«Варто зазначити, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 80 відсотків і є основним джерелом їх зростання, а відповідно і фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури», — розповів Сергій Бабій. На думку посадовця, резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області