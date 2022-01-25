Порушників торгівлі підакцизними товарами оштрафували, ліцензії анулювали

Упродовж 2021 року фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 365 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 38,3 мільйона гривень.

Під час проведених перевірок встановлено 491 порушення законодавчих норм. Найбільше порушень стосувалися роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування — 81 випадок. Податківці також встановили 76 фактів невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів та 74 випадки реалізації підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД. Ще у 68 випадках зафіксовано торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни, а в 32 — реалізацію алкоголю вроздріб без наявності ліценції.

Торік на Тернопільщині анульовано 368 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Скасовано також 292 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом станом на початок 2022 року на території області є 4647 чинних ліцензій. При цьому суб’єкти господарювання застосовують 2516 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2131 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області