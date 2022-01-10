Порядок подання звітності нерезидентом, який постачає е-послуги

Особа-нерезидент, платник ПДВ, яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, подає до податкових органів спрощену податкову декларацію з ПДВ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, відповідаючи на запитання платників податків.

Форма такої декларації, а також особливості її складання та подання визначені наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року за номером 555 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість». Цей наказ набирав чинності з 1 січня 2022 року.

Особа-нерезидент, платник ПДВ, яка постачає фізичним особам електронні послуги, складає спрощену податкову декларацію і подає її в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів шляхом електронної ідентифікації протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Декларація подається незалежно від того, здійснювалося чи ні постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, такою особою-нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області