«Тернопільтепло»

Дата прийняття: 18.01.2022

Номер рішення: 67

Автор:Олег Соколовський

Розглянувши подані товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» розрахунки, підготовлені відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», керуючись Законами України «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення тарифної комісії, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» граничний тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1835,38 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» структуру граничного тарифу на виробництво теплової енергії, згідно додатку (додається).

п.1 та п.2 рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.11.2018 №917 «Про встановлення граничного тарифу на виробництво теплової енергії товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло»» вважати такими, що втратили чинність.

Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.

Управлінню цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради.