«Тернопільтепло»
Дата прийняття: 18.01.2022
Номер рішення: 67
Автор:Олег Соколовський
Розглянувши подані товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» розрахунки, підготовлені відповідно до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», керуючись Законами України «Про теплопостачання», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення тарифної комісії, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
- Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» граничний тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1835,38 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).
- Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» структуру граничного тарифу на виробництво теплової енергії, згідно додатку (додається).
- п.1 та п.2 рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 28.11.2018 №917 «Про встановлення граничного тарифу на виробництво теплової енергії товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло»» вважати такими, що втратили чинність.
- Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в засобах масової інформації.
- Управлінню цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.