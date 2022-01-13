Реквізити для сплати суми збору з добровільного декларування

Після подання платником «Звітної»/«Звітної нової»/«Уточнюючої» одноразової (спеціальної) добровільної декларації автоматично відкривається інтегрована картка платника за відповідною територією та в електронному кабінеті (приватна частина) в розділі «Стан розрахунків з бюджетом» стає доступна інформація з відображенням реквізитів для сплати задекларованих сум збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування з можливим використанням однієї із наявних платіжних систем та/або згенерованого QR-коду за кодом платежу 11011100. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При скануванні QR-коду на смартфоні користувача автоматично відкривається мобільний застосунок банку зі сформованими реквізитами рахунків для сплати Збору.

Коли ж платником була змінена адреса відповідно до «Звітної нової» або «Уточнюючої» декларації, йому буде направлено повідомлення з оновленими реквізитами для сплати суми збору.

В електронному кабінеті забезпечено автоматичне заповнення платіжного доручення на підставі даних платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області